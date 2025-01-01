Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Айдана Баймахан

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 января 1996
Команды
Жетысу
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!