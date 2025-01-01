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Футбол

Майя Кулубекова

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 августа 1994
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
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