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Футбол

Еламан Нурмашев

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 декабря 1996
Команды
Актобе-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
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