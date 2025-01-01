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Волейбол

Нурсултан Кожантаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
20 мая 2002
Команды
Астана СДД
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
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