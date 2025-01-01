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Волейбол

Аскар Ахметов

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
28 ноября 2001
Команды
Айсултан
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
78
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