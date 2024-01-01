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Волейбол

Татьяна Вишнякова

Казахстан  Казахстан
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 марта 1988
Команды
Куаныш
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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