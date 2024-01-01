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Волейбол

Ким Робитай

Канада  Канада
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
16 октября 1991
Команды
Берель
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
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