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Волейбол

Альмина Джамбулова

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 ноября 2008
Команды
Астана СДД
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
55
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