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Волейбол

Алина Мендибекова

Казахстан  Казахстан
Возраст
13 лет
Действующий
Да
Дата рождения
2 апреля 2011
Команды
Алия
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
67
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