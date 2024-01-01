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Волейбол

Асия Аскарова

Казахстан  Казахстан
Возраст
13 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 мая 2011
Команды
Алия
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Спортсмен
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