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Волейбол

Адэля Сайын

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 октября 2009
Команды
Кайсар
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
162
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
55
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