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Волейбол

Мархабат Сарсекеева

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 февраля 2006
Команды
Тараз
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
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