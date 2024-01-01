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Волейбол

Айзере Болатбек

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 апреля 2008
Команды
Тараз
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
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