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Волейбол

Самрат Ерышев

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 января 2004
Команды
Актобе-2 (фарм)
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
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