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Волейбол

Мадияр Кайраш

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 мая 2007
Команды
Ушкын Семей
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
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