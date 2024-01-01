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Волейбол

Алиби Рахимгалиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 марта 2005
Команды
Ушкын Семей
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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