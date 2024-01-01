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Волейбол

Мирас Кайратулы

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
30 июня 2003
Команды
Ушкын Семей
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
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