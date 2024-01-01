Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Валерий Кулинич

Казахстан  Казахстан
Возраст
34 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 июня 1990
Команды
Томирис
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!