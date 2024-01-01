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Футзал

Талгат Омирбеков

Казахстан  Казахстан
Возраст
62 года
Действующий
Да
Дата рождения
24 сентября 1962
Команды
Жетысу (н)
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Персонал
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