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Футзал

Александра Саджина

Казахстан  Казахстан
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 декабря 1997
Команды
Жетысу (н)
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Персонал
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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