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Баскетбол

Магрифа Султанова

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
26 октября 1991
Команды
Туран
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Персонал
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