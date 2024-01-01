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Баскетбол

Кира Коляда

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 октября 2009
Команды
Иртыш
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
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