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Баскетбол

Ольга Васильева

Казахстан  Казахстан
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 октября 1988
Команды
ЧелГУ
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Персонал
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