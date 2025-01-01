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Баскетбол

Демонте Флэнниган

США  США
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 февраля 1995
Команды
Тобол
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
203
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
103
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