Баскетбол

Линара Кабдулла

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 ноября 2005
Команды
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Спортсмен, Персонал
