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Баскетбол

Девин Эванс

США  США
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 июля 2001
Команды
Актобе
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
208
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
88
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