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Баскетбол

Али Алиев

Узбекистан  Узбекистан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 февраля 2002
Команды
Актобе
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
193
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
86
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