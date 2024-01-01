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Волейбол

Бексултан Конакбай

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 июля 2005
Команды
Айсултан
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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