Волейбол

Адилет Бексеитов

Казахстан  Казахстан
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
18 февраля 2001
Команды
Кайсар
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
