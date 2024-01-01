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Футбол

Диас Сакен

Казахстан
Возраст
14 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2009
Команды
Казахстан (U-15)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
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