Волейбол

Азамат Амангельдиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 июля 2005
Команды
Берель
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
204
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
