Волейбол

Гулсим Кенесбекова

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 августа 2000
Команды
Кайсар
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

