Волейбол

Казбек Аманжолулы

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 сентября 1999
Команды
Кайсар
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
203
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
110
