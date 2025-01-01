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Баскетбол

Эмир Абилов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 мая 2005
Команды
Ирбис-Алатау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
194
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
95
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