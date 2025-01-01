Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Райхан Рамазан

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2008
Команды
Окжетпес
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
162
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
56
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!