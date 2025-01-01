Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Равиль Куанышев

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 февраля 2006
Команды
Барсы Атырау-2
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
63
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!