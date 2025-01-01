Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футзал

Марат Бисенов

Казахстан  Казахстан
Возраст
56 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 мая 1969
Команды
Шымкент
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Тренер, Персонал
