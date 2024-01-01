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Хоккей

Георгий Мусатаев

Казахстан
Возраст
54 года
Действующий
Да
Дата рождения
15 марта 1970
Команды
Алматы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
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