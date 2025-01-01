Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Даниял Нургалиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 июля 2006
Команды
Барс
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
195
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!