Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол

Адилет Алимбек

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 июня 1997
Команды
Туран
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!