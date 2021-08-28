Олимпийская чемпионка из Казахстана по плаванию не попала в финал Паралимпиады-2020

Сегодня, 28 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио выступила казахстанка Зульфия Габидуллина, взявшая в Рио золото в плавании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем заплыве на 150 метров (комплексное плавание, SM4) она показала пятый результат (3:55.74), а в общем зачете заняла 15-е место, тогда как в финал выходили восемь лучших спортсменок.

На данный момент в активе Казахстана две медали. Золото взял Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а серебро - Ануар Сариев (дзюдо).

С анонсом выступлений казахстанцев на 28 августа можно ознакомиться здесь.

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