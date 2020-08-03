16 медалей на 19 спортсменов. Как казахстанцы в составе сборной СССР блистали на московской Олимпиаде-1980

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Ровно 40 лет назад в Москве завершились летние Олимпийские игры-1980. Сборная СССР смогла завоевать 195 медалей различного достоинства. И неоспоримый вклад в общий успех внесли казахстанские спортсмены, в активе которых 16 наград. Подробности - в материале Vesti.kz.
Всего огромную страну представили 514 атлетов. Отбор в олимпийский состав производился в невероятно сложных для спортсменов условиях. На каждое место практически во всех видах спорта претендовали несколько спортсменов. И каждый испытывал настоящий стресс до того, как объявляли олимпийца.
Каждый стремился выступить на Играх. Все-таки проводились они на родной тогда территории. И достойно представить не только СССР, но и свою Республику было практически делом чести.
Квалификационные жернова включали в себя многоуровневый отбор. Списки составлялись по итогам международных турниров, чемпионатов страны, Спартакиады и других соревнований. А вот итоговый лист участников составлялся уже после проходок и мини-турнира внутри команды.
Да, безусловно, подобная система была не во всех видах спорта. Тем не менее свою состоятельность и потенциал приходилось проявлять, а потом еще и доказывать их наличие.
Были спорные решения. Доходило даже до ссор в тренерских штабах, когда отстаивали того, или иного атлета - на кону стояло многое. В итоге удалось выступить на высочайшем уровне. И единственным масштабным отрицательным моментом стал бойкот, из-за которого спортсмены некоторых стран, среди которых США, не смогли выступить и реализовать свою мечту.
Всего с 19 июля по 3 августа было разыграно 203 комплекта медалей. Спортсмены со всего мира бились за награды в 21 виде спорта. Советская сборная отметилась золотыми медалями в каждом из них. И на момент закрытия Игр в активе СССР были 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград.
Казахстан на Играх представили 19 спортсменов. И примечательно, что в итоге наши атлеты завоевали 16 медалей Олимпиады-1980. Шесть из них стали золотыми: Сергей Котенко (водное поло), Надежда Ольхова (баскетбол), Владимир Муравьев (легкая атлетика), Жаксылык Ушкемпиров (греко-римская борьба), Шамиль Сериков (греко-римская борьба), Виктор Мазин (тяжелая атлетика).
На вторую ступень пьедестала поднялись Виктор Демьяненко, Серик Конакбаев (оба представители бокса), Анатолий Быков (греко-римская борьба).
Татьяна Лесовая стала третьей в соревнованиях по легкой атлетике (метание диска), а Фарит Зигангиров, Олег Загороднев, Михаил Нечипуренко, Александр Мясников, Александр Гончаров, Минеулла Азизов завоевали "бронзу" в хоккее на траве.
К слову, Муравьев выступил и в личных соревнованиях, однако стал лишь шестым. На седьмом месте финишировал Сергей Нимцанов (прыжки в воду), легкоатлет Сергей Кулибаба стал восьмым. С шестым результатом завершил ОИ стрелок Александр Асанов.
Кто-то хотел улучшить затем свой результат, а кто-то его повторить. Многим реализовать новые цели не удалось, так как следующие Игры в Лос-Анджелесе СССР решил бойкотировать. А вот в Сеуле в 1988 году Муравьев смог во второй раз подняться на первую ступень пьедестала.
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