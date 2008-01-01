"Это что за подстава?". Сабина Алтынбекова ответила на предложение Куата Хамитова о женитьбе

Казахстанский боец сделал заявление в эфире телешоу.

Фото: Instagram ©altynbekova_20
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Сегодня 11:58
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала заявление бойца ММА Куата Хамитова о желании жениться на ней, передает корреспондент Vesti.kz.

Так в сторис на свой странице в Instagram спортсменка сделала репост на эфир программы, где участвовал Хамитов и написала: "Это что за подстава?". А уже отвечая на вопрос подписчиков об отношении к бойцу, Алтынбекова ответила подробно.

"Всегда уважала и буду уважать Куата за честность, прямолинейность и за сильный дух казахского батыра. Не сомневаюсь, что он достигнет всех своих спортивных целей" - написала волейболистка. 

Добавим, что в сентябре Хамитов выиграл свой поединок на турнире Fight Night Global. 
Метки:
Хамитов Куат Алтынбекова Сабина MMA Казахстан
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0
Сегодня 11:58
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