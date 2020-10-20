Мексиканский рестлер умер во время поединка

Он потерял сознание прямо на ринге.

Фото: РИА Новости ©
Новости спорта Другие
0
Сегодня 19:18
Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа, сообщает "Р-Спорт".

Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг. Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний реслер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.

Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг "Принцу" и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.

Соболезнования родным и близким "Воздушного Принца" выразил промоушн и коллеги по цеху.
Другие
0
Сегодня 19:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»