Мексиканский рестлер умер во время поединка

Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар
, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа, сообщает "Р-Спорт
".
Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг. Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний реслер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.
Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг "Принцу" и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.
Соболезнования родным и близким "Воздушного Принца" выразил промоушн и коллеги по цеху.