Шайдоров, Галышева и Ажгалиев. Расписание соревнований на Олимпиаде-2026 на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках зимних Олимпийских игр — 2026. Vesti.kz предлагают ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие казахстанские спортсмены.

Казахстан будет представлен в пяти дисциплинах. Первыми на старт выйдут лыжницы. Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник и Ксения Шалыгина начнут выступление с квалификации в лыжных гонках в спринте.

В шорт-треке выступят Яна Хан и Ольга Тихонова, а также Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

Во фристайл-могуле Казахстан представят Павел Колмаков, Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.

В биатлоне пройдет индивидуальная гонка на 20 километров, где за сборную Казахстана выступят Владислав Киреев и Асет Дюсенов.

Завершится день короткой программой у фигуристов с участием Михаила Шайдорова.

Расписание выступлений Казахстана на 10 февраля

🎿 13:15 — Лыжные гонки, спринт (женщины)

Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Анна Мельник, Ксения Шалыгина

⛸️ 14:30 — Шорт-трек, 500 м (женщины)

Яна Хан, Ольга Тихонова

⛸️ 15:10 — Шорт-тек, 1000 м (мужчины)

Денис Никиша, Абзал Ажгалиев

🏔️ 15:15 — Фристайл-могул, квалификация (мужчины)

Павел Колмаков

🎯 17:30 — Биатлон, индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

Владислав Киреев, Асет Дюсенов

🏔️ 18:15 — Фристайл-могул, квалификация (женщины)

Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова

⛸️ 22:30 — Фигурное катание, короткая программа

Михаил Шайдоров

Прямая трансляция Олимпиады-2026

В прямом эфире соревнования покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport, Хабар и Jibek Joly.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах.

