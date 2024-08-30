Казахстан вырвал победу в матче отбора на Олимпиаду-2026

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в квалификации к Олимпийским играм-2026. Соперником выступила Австрия, передают Vesti.kz.

Встреча группы D прошла в Братиславе и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанцев. В составе победителей отличились Дмитрий Бреус (2-я минута) и Тамерлан Гайтамиров (53-я). У проигравших шайбу забросил Рафаэль Хербургер (43-я).

Напомним, Казахстан в первом матче обыграл Венгрию (5:2), тогда как Австрия потерпела поражение от Словакии (1:2).

1 сентября Казахстан встретится против Словакии.

Победитель группы получит путевку на Игры-2026 в Италию.