Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Олимпиада-2026
Сегодня 21:36
 

Казахстан был близок к медали Олимпиады-2026

  Комментарии

Поделиться
Казахстан был близок к медали Олимпиады-2026 Надежда Морозова. Фото: Сали Сабиров/НОК РК©

Казахстанки Надежда Морозова и Елизавета Голубева выступили в беге на 3000 метров в конькобежной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанки Надежда Морозова и Елизавета Голубева выступили в беге на 3000 метров в конькобежной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), сообщают Vesti.kz.

В итоге, Морозова стала шестой с результатом (4:01.20), а Голубева - десятой (4:03.30).

Победительницей стала итальянка Франческа Лоллобриджида, показавшая олимпийский рекорд - 3:54.28.

Серебро завоевала норвежка Ранье Виклунд - 3:56.54, а бронзу - канадская конькобежка Валери Мальте - 3:56.93.

Примечательно, что Голубева, проигравшая чемпионке девять секунд по ходу гонки шла на промежуточном третьем месте, а Морозова, уступившая Лоллобриджиде почти семь секунд вовсе лидировала.

Казахстанка Елизавета Голубева на Олимпиаде-2026

Елизавета Голубева Фото: Сали Сабиров/НОК РК©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 февраля 21:30   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 37 человек

Реклама

Живи спортом!