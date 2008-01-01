В Японии заявили о решимости провести Олимпиаду в 2021 году

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, что страна решительно настроена провести летом 2021 года отложенную из-за коронавируса Олимпиаду, сообщает Р-Спорт со ссылкой на агентство Киодо.



"Мы решительно настроены на проведение летом будущего года Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы они стали играми возрождения в доказательство того, что человечество преодолело коронавирус", - сказал Суга.



Как отметил премьер, это также пошлет сигнал миру о возрождении Японии после землетрясения и цунами 2011 года.



Бах сказал, что хотел бы, чтобы Олимпиада в Токио стала для человечества после пандемии "символом солидарности и единства". После встречи с Сугой он заявил журналистам об уверенности в том, что зрители смогут смотреть на спортивных аренах предстоящие соревнования.



Президент МОК прибыл с официальным визитом в Токио 15 ноября, чтобы обсудить подготовку к Олимпийским играм в будущем году. МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.