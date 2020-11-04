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"Показали результат международного уровня". Казахстанский лучник - о чемпионате страны, карантине и Играх

Ильфат Абдуллин является одним из лидеров сборной.

"Показали результат международного уровня". Казахстанский лучник - о чемпионате страны, карантине и Играх
Ильфат Абдуллин. Фото: World Archery©
Новости спорта Олимпиада-2020
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В Талгаре недавно завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. Турнир стал одним из первых в стране после пандемии и длительного перерыва. Один из лидеров сборной Ильфат Абдуллин, завоевавший олимпийскую лицензию, стать первым в личном зачете не смог. Однако наряду с этим он доволен выступлением в командных соревнованиях.

Подробнее о старте и том, чем остался доволен, спортсмен рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.


"После такого, конечно, долгого соревновательного перерыва чемпионат Казахстана должен был показать, что мы упустили в период строгого карантина, выявить все твои слабые стороны. 

И так вышло, что я уже определил именно свою слабую сторону с момента начала соревнований. В первый день мы отстрелялись "70+70". Я набрал 649 очков, стал вторым. 

Это, конечно, не такой уж и плохой результат, учитывая карантин и плохие погодные условия. В свою очередь, в командном первенстве мы одержали победу, показав результат, который соответствует международному уровню стрельбы. 

Нашей задачей было изначально "провериться" именно в команде. И я доволен результатом.

Для себя же выявил много недочетов, над которыми предстоит поработать. Самое главное, что проснулся дух соперничества, ощутил вкус поражения, который, я скажу, достаточно горек. Однако для меня это больше плюс - буду работать еще усерднее. 

Теперь дальнейшие планы основаны на учебно-тренировочных сборах. И значительную часть тренировочного периода уделю исправлению недочетов, ошибок. Будем идти дальше, к своей цели - Олимпийским играм", - озвучил Абдуллин.

Напомним, на Игры мужская сборная по стрельбе из лука квалифицировалась в 2019 году на чемпионате мира. Это также позволило составу в итоге выступить в личном зачете. Так, за медали будут биться Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин и Санжар Мусаев.

 

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Метки:
Олимпиада-2020 стрельба из лука Казахстан Япония

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