Великобритания и США обвинили Россию в попытке сорвать Олимпиаду-2020 в Токио

Представители Великобритании и США заявили, что Россия предпринимала попытки сорвать Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Reuters. Якобы это было сделано еще до их переноса из-за пандемии.

По заявлениям двух стран, специальное подразделение ГРУ совершало кибератаки, чтобы не допустить проведение Игр в столице Японии.

При этом другие подробности не сообщаются. Неизвестно, на кого конкретно были направлены кибератаки и были ли они успешны.

Напомним, из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры-2020 в Токио были перенесены на 2021 год.