Великобритания и США обвинили Россию в попытке сорвать Олимпиаду-2020 в Токио

Игры были перенесены на следующий год из-за пандемии.

Фото: gazeta.ru©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Сегодня 08:27

Представители Великобритании и США заявили, что Россия предпринимала попытки сорвать Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Reuters. Якобы это было сделано еще до их переноса из-за пандемии. 

По заявлениям двух стран, специальное подразделение ГРУ совершало кибератаки, чтобы не допустить проведение Игр в столице Японии.

При этом другие подробности не сообщаются. Неизвестно, на кого конкретно были направлены кибератаки и были ли они успешны. 

Напомним, из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры-2020 в Токио были перенесены на 2021 год. 

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Великобритания США Россия Олимпиада-2020 Коронавирус Япония
Олимпиада-2020
0
Сегодня 08:27
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